un set de muebles para no tener que levantarse de la cama

No obstante, las ocurrencias no terminan con esta descripción, ya que Bauhütte ha lanzado una última novedad relacionada: un armario móvil con multitud de compartimentos y opciones para dejarlo al lado de la cama y cambiarse de ropa sin necesidad de sufrir y levantarse . Idea extra: arriba bien puede añadirse un microondas. No se ha detallado el precio de este mueble.

La realidad cotidiana de un gamer se asocia a jornadas maratonianas frente a las pantallas . Dentro de ese bucle, las acciones básicas y mundanas llevadas a cabo en casa en casa pueden resultar inoportunas. La empresa japonesa Bauhütte propone la solución : habilitar el particular centro de operaciones desde una cama concebida para el gaming que además se acompaña de muebles encaminados a que todo esté a mano y no haga falta levantarse.

