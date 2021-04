Un sérum antiedad al 48% y otros chollos de Olay disponibles en Amazon para empezar mayo con buena cara

Aunque ya hemos aprendido la importancia de realizar una limpieza en profundidad de nuestro rostro con un cepillo eléctrico que nos ayude, no entendemos una rutina de belleza sin la aplicación de los cosméticos adecuados que nos ayuden a tratar las imperfecciones propias del paso del tiempo. Las cremas eran, hasta ahora, el formato preferido por aquellos que son conscientes de la importancia de mimar el rostro, pero cada vez son más los que apuestan por los sérums. No es de extrañar dada su alta concentración de ingredientes activos, lo que los hace más eficaces para tratar cualquiera de las necesidades que tenga nuestra piel. Asimismo, su textura líquida favorece una absorción más profunda para que penetre en profundidad.

