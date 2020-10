¿Un secador de pelo iónico por 30 euros? Sí, si aprovechas esta oferta ‘flash’ de Amazon antes de que acabe el día

Con la bajada de las temperaturas, renunciar al secador de pelo es impensable para la mayoría . Después de una ducha completa matutina para empezar el día con el mejor pie posible, hay que acabar con la humedad del cabello si queremos evitar catarros indeseados o dañar la membrana celular (haciendo que pierda fuerza y elasticidad) por un exceso de agua. Pero, claro, conscientes de que el calor directo no es el mejor aliado de unas puntas saludables, son muchos los que lo secan parcialmente para no dañar el brillo ni fracturar la melena. Pero, ¿ sabías que hay gadgets que, al tiempo que acaban con la humedad , la protegen y cuidan como siempre habías soñado?

