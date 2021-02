Un robot quirúrgico extirpa un tumor a una paciente despierta por primera vez

La paciente es una mujer de 62 años que había “recorrido el país y los hospitales de mayor prestigio” en busca de una solución para un tumor maligno “profundo” de más de 5 centímetros en el riñón, pues no podía someterse a una operación bajo anestesia total al tener solo un pulmón por un cáncer anterior, explicó Gontero, al señalar que la posibilidad de que no despertara de la sedación era muy alta.

