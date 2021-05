Un robot de medio kilo y electrodos de 1 mm para acorralar a la epilepsia

Como se hace un agujero de dos milímetros en el cráneo, no hay que abrir y para el paciente es como “si no hubiera pasado absolutamente nada”. Tras la operación, mantiene los electrodos durante una semana en la que se le monitoriza para ver la actividad epileptógena, abunda Budke.

Los electrodos no miden más de un milímetro, son como “pelos de fibra óptica”, y una vez implantados en el cerebro ofrecen información exacta a los médicos de dónde se localizan las crisis epilépticas para, posteriormente, y, de nuevo con cirugía, resecar la zona de forma que el paciente no vuelva a tener esos ataques.

Esos a los que los fármacos no les funcionan son los candidatos para la cirugía, señala el experto, que aclara que no se interviene solo a los niños , también a los adultos.

You May Also Like