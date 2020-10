Un robot aspirador 2 en 1 por 249 euros, uno de los chollos de El Corte Inglés… ¡para adelantarse al Black Friday!

Cuando un robot aspirador llega a casa, pasamos por dos etapas emocionales: en primer lugar, nos mostramos reticentes porque nos gusta tener el control de la limpieza de nuestro hogar, pero, después, cuando descubrimos las bondades de estos dispositivos… ¡ya no sabemos vivir sin ellos! No es de extrañar cuando nos han demostrado que son capaces de lograr resultados impecables con tan solo tener que pulsar un botón. De hecho, hemos descubierto que también existen aquellos que se dedican a la limpieza de cristales. Ambos dispositivos están diseñados para hacernos la vida un poco más fácil y nadie puede negarse a tener una ayuda extra.

