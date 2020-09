Un rival de Tesla presenta el Lucid Air: “el sedán eléctrico de lujo más potente y eficiente del mundo” (FOTOS)

“El prototipo se hizo antes de que él se uniera y nos dejara en la estacada justo cuando las cosas se pusieron difíciles, lo cual no estuvo bien. Hizo algunas contribuciones a la ingeniería de la carrocería/chasis, pero no al tren motriz, ni a la batería, la electrónica o al software”, aseguró Musk.

You May Also Like