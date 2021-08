Un Rey con mucho poder

Como todo niño, Rey Dimas tenía ese chip de que en la infancia no hay nada más importante que divertirse jugando cualquier deporte.

En su barrio, San Isidro, en San Miguelito, las tardes de “birrias” de calle nunca han faltado y de pequeño pudo participar en muchas de ellas, pese a su discapacidad.

Y es que cuando tenía cinco años fue sometido a una operación por una malformación congénita, y le fue amputada casi toda la pierna izquierda. “Crecí en un barrio difícil, en el que existe la discriminación, y tenía que enfrentarme con muchas cosas”, comentó.

“Algunas veces podía jugar fútbol en la veredas y manejar bicicleta con una sola pierna, pero en ligas organizadas no me dejaban jugar”, precisó.

Pero el rechazo no frenó su ímpetu; por el contrario, más le motivaba a tratar de ser lo más normal posible.

“Conociendo mi discapacidad, entendía que no podía estar obeso, así que siempre hacía ejercicios. Me ponía a hacer solo abdominales, pechadas y me sentía bien”, recordó.

Pesista por necesidad

Así fue pasando el tiempo y ya cuando tenía 30 años, la necesidad de obtener una nueva prótesis acorde con su edad lo llevó en 2017 a tener contacto con personas del Comité Paralímpico de Panamá.

“Para ese entonces necesitaba una prótesis que costaba entre $10 mil y $12 mil que yo no tenía, así que empecé a buscar opciones. Fue así como alguien me recomendó ir al Comité”, manifestó.

En el Comité le dijeron que le ayudarían y, a la vez, le preguntaron si le interesaba el deporte.

“Por mi físico me hablaron de las pesas, así que me emocioné y como soy una persona que se aplica, dije ‘vamos a darle”, respondió Dimas.

Aquel “sí” marcó el inicio de un camino que ahora llevará a Dimas hasta los Juegos Paralímpicos de Tokio, a desarrollarse del 24 de agosto al 5 de septiembre, y en los que él será el representante de nuestro país en la disciplina de Powerlifting en la categoría de 72 kilos.

“Ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio es algo que no me esperaba, pero cuando me dieron la noticia quedé muy contento y emocionado. Ahora sé que el compromiso es más grande y estoy tratando de prepararme para dar el 100%, porque la competencia será muy difícil”, reconoció.

“Este deporte es nuevo en Paralímpico y que haya clasificado un atleta panameño nos está permitiendo hacer historia”, añadió este atleta, quien se gana la vida como barbero en Torrijos-Carter.

Dimas llegó a Tokio con una marca de 173 kilos y, aunque sabe que lograr el podio no será tarea fácil, su meta es lograr la mejor actuación y demostrar que Panamá tiene talento y a un Rey con mucho poder.

Reciben el pabellón

La delegación que representara a Panamá en los Juegos Paralímpicos de Tokio partirá hoy con destino a tierras asiáticas.

Ayer, los delegados recibieron el pabellón nacional en la Presidencia de la República.

Además del pesista Rey Dimas, por el país también logró clasificar el velocista Jhan Wisdom (en los 400 metros planos T20), así como la lanzadora de jabalina Iveth Valdés.





