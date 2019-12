Un resfriado durante el embarazo puede propagarse al feto

“Estas células no mueren cuando son infectadas por el virus, que es el problema. Cuando se mueven hacia el feto son como bombas llenas de virus . No diseminan el virus explotando, lo cual es la forma típica, sino que lo transfieren a través de canales intercelulares”, afirman.

Durante el embarazo, la placenta actúa como un guardián para proporcionar alimento esencial de una madre a un feto en desarrollo mientras filtra los posibles agentes patógenos. No obstante, en la actualidad los científicos están descubriendo que la barrera no es tan impenetrable como se creía con estudios recientes que muestran cómo los virus como el Zika pueden atravesar sus defensas.

You May Also Like