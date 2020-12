Un repaso a las Brigadas Internacionales: entre el idealismo y la aventura

Tremlett resalta también la importancia que tuvieron las Brigadas Internacionales en el plano militar. No fueron una simple amalgama de entusiastas, sino que aportaron un elemento decisivo para, al menos, hacer que la guerra no se resolviese en poco tiempo en favor de los sublevados el 18 de julio de 1936.

“Hay una contradicción, evidentemente. Sin embargo, la guerra es binaria: o vas con unos o vas con otros, de modo que tus compañeros de viaje no es gente a la que elegirías libremente, pero no te queda más remedio que hacerlo si quieres ganar”, afirma.

Tremlett también incide en la contradicción que podía haber (y que de hecho se acababa manifestando) entre el hecho de que las Brigadas contaran con el apoyo de la URSS (aunque no dependieran de ella) y que al mismo tiempo este país, el otro gran totalitarismo del siglo XX, contribuyera a la lucha antifascista en unión de elementos procedentes de países no comunistas y que tampoco en muchos casos eran de ideología comunista.

Tremlett defiende que detrás de un ejército de 35.000 voluntarios hay otras tantas razones que les animaban a luchar en España, “pero con una idea básica: el antifascismo”, que tiene una dimensión muy amplia y no se puede entender solo como un combate entre el fascismo y el comunismo, sobre todo si se considera que muchos de los brigadistas no eran comunistas ni tenían nada que ver con el comunismo.

