un repaso a la evolución de nuestros hábitos durante la cuarentena

No obstante, y ya encarando la próxima semana de confinamiento en España, son los establecimientos de venta de productos deportivos los que están dando solución a la ansiedad de no poder hacer deporte o cómo hacerlo para sacar los kilos que se empiezan a acumular, dando salida a los más variados productos en sus webs.

El aislamiento no significa la interrupción de la actividad física, sino que es una oportunidad para continuar con ella, mantener la sensación de normalidad y proteger la salud mental. No se requiere un amplio espacio, si se eligen los ejercicios adecuados basta con el propio peso corporal y un equipo mínimo.

Durante la primera semana de confinamiento, los productos de limpieza no faltaron en ningún hogar, fundamentales para desinfectar; seguidos de conservas, legumbres, platos preparados y arroz, productos básicos no perecederos. Sin embargo, tras las primeras compras motivadas por el miedo como reacción al confinamiento, ahora los ciudadanos asumimos y desdramatizamos este hecho y empezamos a gestionar nuestro consumo de forma más racional aunque no del todo saludable.

