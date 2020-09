Un repartidor de pizza de 89 años recibe 12.000 dólares de propina gracias a las donaciones de sus fans en TikTok

Por eso, la familia, conocedora de su situación, decidió pedir a sus seguidores que hicieran una donación para dársela como propina al anciano , que al recibir el cheque no podía creérselo. “¿Cómo puedo dar las gracias? No sé qué decir” , dijo Newey con lágrimas en los ojos y muy emocionado por el gesto.

Empezaron a grabar las entregas para su cuenta de TikTok, que acumula más de 53.000 seguidores, y el particular saludo de Newey, “hola, ¿estás buscando pizza?”, se hizo muy popular. El cariño hacia el hombre, que se vio obligado a buscar un trabajo para pagar sus facturas porque su pensión de la seguridad social no era suficiente , se hizo cada vez mayor.

