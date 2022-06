un reloj inteligente cómodo y sencillo de usar para monitorear tu salud

La resistencia al agua que tiene es 5ATM y se basa en el estándar GB/T 30106-2013. Gracias a ello, el reloj puede meterse en el agua a profundidades de hasta 50 metros. Sin embargo, la marca no recomienda que se use “en duchas de agua caliente, saunas o al bucear” ni que “reciba el impacto directo de corrientes rápidas durante deportes acuáticos”.

