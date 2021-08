un reloj completo, atractivo, asequible y con mayor pantalla

Asimismo, no faltan los elementos secundarios habituales, entre ellos el tiempo, los indicadores de la calidad del sueño, los ejercicios de respiración, la alarma, el controlador de la cámara del teléfono, el control de la reproducción de música y, por supuesto, las notificaciones de llamadas y mensajes de WhatsApp . También cobran presencia, cómo no, los recordatorios de salud (aviso de sedentarismo, de beber agua…).

Su peso de 40 gramos y la correa de silicona, en la que puede leerse ‘Dare to leap’, el lema de Realme (a la marca le gusta plasmarlo en varios de sus productos), motivan que resulte muy cómodo una vez puesto en la muñeca . Si no se usa, a ratos incluso uno se olvida que lo lleva.

You May Also Like