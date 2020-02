un relato “ni conformista ni falto de autocrítica”

Según cuenta, a su narración no le falta autocrítica ni le sobra conformismo. “Es un relato narrado en algunos momentos de viva voz, una narración casi en directo”, declara, asumiendo que, “pese a la honestidad y al sacrificio incuestionable de todos, en algunos pasajes de esta historia no quedamos bien. Yo tampoco, por supuesto”.

“Lo más sencillo y cómodo habría sido no escribir este libro” , confiesa Puigdemont, asegurando que en un principio no iba a publicarlo, sino dejarlo “en un cajón cuya llave heredasen generaciones futuras”. No obstante, explica que tomó la decisión de sacarlo a la luz al darse cuenta de que puede ser útil para entender lo que pasó, aunque contenga ciertas “ amarguras que todos habríamos querido ahorrarnos”.

