Un reglamento modelo para la protección de datos

Ninguno de estos derechos implica una afectación al ejercicio de la libertad de expresión ni a la libertad de información. No existe mandato en esta Ley ni en el Decreto Ejecutivo que haya implantado en Panamá el derecho al olvido o la obligación de los medios de comunicación y plataformas digitales a corregir, cambiar o eliminar contenidos de interés público, distinto a lo que mandata la Ley 22 de 2005. Ese no es el objetivo ni mucho menos el alcance de este marco normativo.

