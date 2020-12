Un regatista español choca con una ballena de ocho metros en la Vendée Globe, la vuelta al mundo a vela

Costa estaba en la latitud 43º30′ Sur navegando a una velocidad de 10 nudos (18km/h) cuando ha notado el impacto. Rápidamente ha parado el barco y ha comprobado el casco y la quilla. “ He comprobado que solo había un rasguño en la quilla y aún tengo que seguir inspeccionando pero no creo que sea nada grave “, ha indicado.

Por si no era suficientemente exigente una vuelta al mundo a vela en solitario , en la que los participantes no pueden recibir ni asistencia ni hacer ningún tipo de escala, el español Didac Vila , ha visto cómo su participación en la Vendée Globe podría haber terminado después del incidente que tuvo el pasado lunes.

