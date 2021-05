un refuerzo de lujo para la selección española… ante las dudas sobre Sergio Ramos

Luis Enrique, seleccionador español, pidió hace varias semanas que se gestionara la presencia del futbolista, que no cuenta para Didier Deschamps, técnico del combinado galo. La tremenda competencia que hay en esa posición (Raphael Varane, Dayot Upamecano, Presnel Kimpembe, Kurt Zouma, Clement Lenglet e incluso Lucas Hernández, que puede jugar de central) ha hecho que Laporte no haya tenido sitio con les Bleus pese a su destacado rendimiento, y de ello se puede beneficiar la Roja, pues el defensa del Manchester City nunca ha vestido la camiseta francesa con la absoluta .

