Un rapero antivacunas deja un mensaje antes de morir por Covid: “Fui un ignorante”

Fue en una entrevista con la BBC cuando lanzó su último mensaje para hacer recapacitar a quienes están todavía en contra de vacunarse contra el coronavirus, como lo había estado él. “Si no estás enfermo, nunca piensas que enfermarás. Así que, escúchame. Sentir que no puedes respirar es la sensación más aterradora del mundo. Lo primero que quiero decir a mi familia y al resto del mundo es que deben vacunarse”, sostuvo Birks.

You May Also Like