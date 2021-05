Un quinto partido con poco y mucho que perder para Barça y Madrid

El optimismo blanco parece también encontrar eco en su enfermería: ha viajado toda la plantilla disponible, incluidos Tavares y Thompkins , que podrían ser de la partida. Laso, no obstante, sigue sin tenerlo claro: “Ahora mismo diría que me gustaría contar con todos. Soy optimista”. Al entrenador blanco también le preguntaron por el tipo de partido que espera: “Puede no parecerse a ninguno de los cuatro, pero ojalá tenga el resultado de los dos últimos”.

