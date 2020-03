Un pueblo que vive en su música

De esa creación comienzan las fusiones, no solo de ritmos sino también cultural. “La música es un idioma tan universal, que nuestros temas pueden combinar el blues , rap , y pop . Una canción como Igarmar (Camino) comienza con tamborera, le metemos salsa y tiene danza tradicional. Si no te importa o no te llama la cultura guna como tal, la música te va a jalar”, apunta.

