Un programa utiliza un holograma de Whitney Houston a pesar de la negativa de la familia

Sin embargo, la familia sí permitió el empleo de un holograma de la cantante en una gira realizada después de que esta falleciera. La gira póstuma , An evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour, trajo una gran controversia , aunque también millones de fans.

En 2016 , la familia de Whitney decidió que el holograma de la cantante pudiera ser usado en The Voice pero, finalmente, se arrepintieron de su decisión y no permitieron su utilización.

