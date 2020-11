Un profesor busca refugio en Países Bajos tras recibir amenazas por mostrar caricaturas de Mahoma en su clase

Según la Policía y la Fiscalía neerlandesas, se está llevando a cabo una investigación para encontrar a los autores de varias amenazas recibidas en redes contra el maestro, pero todavía no se ha arrestado a nadie. Varios profesores han denunciado en el diario neerlandés NRC que ya no se sienten seguros acudiendo al colegio por lo ocurrido a su compañero.

