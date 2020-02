Un Procurador de la Nación, con mapa pero sin brújula

Al referirse a los casos de alto perfil, el Procurador manifiesta resignación al reconocer que “Nuestro propio sistema está diseñado para la selectividad y los privilegios”. Así, Ulloa entra en una especie de paroxismo cuando se le pregunta sobre los casos de alto perfil que la Corte Suprema de Justicia debió declinar al Ministerio Público hace más de un año y no lo ha hecho: “No los he exigido porque no sé exactamente cuáles son”.

