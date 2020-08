Un proceso de extradición a conveniencia

Los esfuerzos de reactivar una extradición suspendida no buscan los mejores intereses de la justicia panameña, sino entrar en un conflicto internacional innecesario que al final Panamá no ganará, y tendrá que cargar con las consecuencias de un sistema de justicia ridiculizado a nivel mundial.

El efecto práctico de este fallo es meramente académico, ya que la extradición de los hermanos Martinelli Linares fue suspendida cuando se les otorgó sendas fianzas de excarcelación. Lo que significa que el juzgado penal que tienen el conocimiento del caso Odebrecht giró oficios a la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, y a través de esta a la Interpol, expresando que Panamá ya no solicitaba su detención y, por lo tanto, no había justificación para la extradición.

