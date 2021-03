Un problema de nunca acabar

Ante este escenario, un pueblo sin educación es presa fácil, pues también será un pueblo desinformado. Esta es, quizás, la razón por la cual nuestros gobernantes piensan muy poco en solucionar problemas tan importantes como la educación. Muy por el contrario, se aprovechan de esta vulnerabilidad para cometer actos corruptos, abusar del poder, apoderarse de dinero del Estado o hacer compras con sobrecostos, tal cual lo estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Estos actos son realizados a espaldas de la población y ante un sistema en el que no hay certeza del castigo para los corruptos. Gobierno tras gobierno pasan por alto la comisión de estos delitos, pues cada uno continúa con las mismas prácticas, convirtiendo las leyes anticorrupción en un cero a la izquierda. De más está decir que hasta ignoran a aquellos que tratan de aportar o participar para solucionar este problema, porque no les interesa acabar con la corrupción. De la misma forma se pierde la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia al ver que no se cumplen las leyes.

