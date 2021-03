Un presidente no me da de comer

Venga, que esta frase me produce risa. Por supuesto que no, él no viene con un tenedorcito a ponerte la comida en la boca mientras balbucea tiernamente “aquí viene el avioncito”. Es que cómo no se me pudo ocurrir semejante idea, si lo único que puede hacer un presidente es tomar decisiones que puedan determinar el curso de todos los acontecimientos socioeconómicos de un país al ser la cabeza del poder ejecutivo gubernamental.

Vivimos en una sociedad desentendida de la realidad política y económica, y no me refiero a los jóvenes ni a los pequeños grupos adultos que activamente buscan mejorar o combatir los males de nuestra colectividad (claro ejemplo: el grupo de héroes que se han mantenido protestando por el caso SENNIAF), me refiero a ese grupo de personas que viven en una burbuja apolítica y sumisa del acontecer socioeconómico del país.

Claro, es mucho más fácil decir que “un presidente nunca me ha dado de comer, yo igual he tenido que trabajar por mi comida” para desentenderse de la realidad política del país y dejar que la misma siga su cauce manipulado y corrupto que enfrentarse a los hechos y demostrar nuestra responsabilidad como ciudadanos.

Hago la crítica con una idea clara: los ciudadanos somos los responsables de lo que sucede en nuestro país. Somos responsables de no impedir la corrupción; somos responsables de verificar y exigir leyes justas y productivas; somos responsables de la exigencia de nuestros derechos humanos, constitucionales, civiles… Somos los responsables de nuestro crecimiento y desarrollo económico, de nuestro desarrollo cultural y humano.

Pero a pesar de la claridad de los hechos, nuestra población sigue sumergida en el “que hay pa mi”, el juega vivo y la pusilanimidad. Porque para muchos es más sencillo el oportunismo o tal vez el mirar a otro lado cuando un acontecimiento es “difícil” de lidiar aunque no te afecte directamente.

Si bien es cierto el presidente no vendrá a darnos de comer en nuestras casas pero la toma de decisiones política pueden afectar fuertemente nuestro día a día, un ejemplo de esto ha sido que el bono solidario ha significado la única entrada de muchos ciudadanos para poder tener una manutención (y no estoy diciendo que sea suficiente). Todos, y especialmente el presidente, hacen parte de un sistema donde sus entes están altamente relacionados unos con otros donde el bienestar individual depende altamente del bienestar social. Y una de las mejores maneras de cuidar el bienestar social es recordando que “la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”, Dwight D. Eisenhower, por el simple hecho de tener que demostrar y exigir responsabilidad a los administradores del país, nosotros somos sus jefes.

El autor es miembro del Círculo Bastiat de la Fundación Libertad





