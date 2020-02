¡Un presidente Cortizo revolucionario! | La Prensa Panamá

Luego de habernos tomado nuestra muy necesaria “medicina de relajamiento” del Carnaval, llegó la hora de volver a la realidad y con la seriedad requerida reexaminar dónde estamos como país y hacia dónde vamos encaminados.

Nuestro nuevo gobierno, ya con 8 meses en el poder, ha mostrado su estilo y posible efectividad. Hay muchos programas y proyectos que alientan, y algunos que desalientan… como es totalmente normal iniciando la curva de aprendizaje como gobernantes. No creo necesario analizar proyecto por proyecto; prefiero – en este momento con el “relax” del Carnaval ya pasado entre pecho y espalda – ponerle un vidrio de aumento a los objetivos primarios que necesitan atenderse para que el gobierno termine su mandato de 5 años con un legado de éxito, como lo queremos todos.

El problema primario de nuestra república democrática es la polarizante desigualdad dentro de nuestro país, que en términos globales, es un país rico. No es del mundo desarrollado, pero es rico (no es pobre).

Problemas fundamentales para comenzar a resolver el problema primario de desigualdad.

1) Educación: las evaluaciones internacionales certifican claramente que nuestra educación pública es realmente una fábrica de desigualdad. La ministra estuvo bien escogida y su ministro asesor es para mí “mister educación de Panamá”. Con este talento, no dudo que han logrado – y siguen logrando – avances importantes, pero no veo la necesaria acción radical que produzca el cambio requerido. Un más o menos de lo mismo no puede producir sino más de lo mismo. En mi concepto, en este tema fundamental estamos en déficit… y eso que contamos con un acuerdo nacional ciudadano (incluyendo a los gremios) sobre el tema. En esto nuestro Presidente, que ya catalogó el tema como “la estrella”, requiere atreverse a ser revolucionario e iniciar ¡el gran cambio!….que con tan solo simples ajustes a ese ministerio no se logrará. La educación tiene que despolitizarse y desburocratizarse. Hay ideas para hacerlo, pero hay que atreverse a ser radical.

2) Agua: Todos sabemos que el Idaan no puede ser la solución de este grave problema nacional que, además, es motivo de gran desigualdad. En casas sin agua no hay vida… ¡y punto! El tema del agua requiere ya una solución revolucionaria, no más de lo mismo. Para mí, una solución rápida sería pasarle la responsabilidad del agua a la ACP de inmediato, con la obligación de formarnos una entidad estatal autónoma descentralizada y eficaz en un plazo de 7 años, que continúe con la responsabilidad. Así, con la credibilidad debida, es posible el necesario aumento de las tarifas, según la capacidad de pago del consumidor. ¡San Miguelito y Punta Pacífica no pueden seguir pagando lo mismo!

3) Salud: No hay problema de desigualdad mayor que el horrible servicio de salud de la CSS y su duplicidad (también deficiente) del Ministerio de Salud. Resolver esto requiere valentía política para lograr los cambios revolucionarios… y es ¡YA!… durante la “luna de miel”. Si no es así, seguirá siendo más de lo mismo. Continuaremos viviendo el trágico mal servicio de salud, con la CSS y el país económicamente a la orilla del barranco. ¡Atrévase, señor Presidente!

4) Institucionalidad: la reforma constitucional lleva una ruta que podría terminar disipándose… ¡otra vez! La solución requiere de liderazgo personal presidencial ahora, porque dejarlo para más tarde es quedarnos con más de lo mismo… pase al próximo gobierno.

5) Seguridad: Al tirar a la basura todo lo hecho por anteriores gobiernos, la seguridad se les salió de las manos. El nuevo ministro Pino, quien tiene la capacidad y experiencia, debería llamar al exministro Bethancourt, revisar los planes que este construyó a largo plazo con asesorías internacionales, pedirle al BID la asesoría del exgeneral colombiano Óscar Naranjo, y con sus ajustes racionales, volver al plan de largo plazo o “de Estado”.

6) Planificación: Ser revolucionario no de extremismos ideógicos. Hay que ser revolucionario en la acción de gobierno. Sin planificación seguimos sin proyectos “de Estado” y esto conduce a proyectitos de gobierno desconectados, con cinco añitos de existencia. Produzca el gran cambio también en esto, presidente Cortizo. Proponga ya una solución concreta para crear la Institución de Planificación del Estado. Esto no es ser ideológico, sino pragmático y eficaz. No podemos seguir malgastando recursos que no tenemos.

Todos los proyectos del nuevo gobierno son buenos y crearán ciertos progresos, pero si no se pone el sombrero revolucionario y produce cambios radicales para estos seis problemas fundamentales, terminará siendo lo que usted, señor Presidente, ha dicho que no desea: un gobierno de más de lo mismo. Un gobierno que dejará un país muy desigual, próximo a una explosión social que ningún ciudadano racional puede querer. Los ciudadanos sabemos que usted tiene la convicción… y tiene la madera, señor Presidente. ¡Ahora es cuándo! ¡Mañana será tarde!

El autor es fundador del diario La Prensa