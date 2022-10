Un premio Ricardo Miró celebrado desde la prisión

“Pido me disculpen por no poder acompañarlos esta noche, la noche más importante de la literatura panameña, eso escapa de mis manos. No estoy enfermo, no estoy de viaje, tampoco estoy bajo el influjo de ningún arranque de arrogancia. Como muchos saben, estoy en este momento privado de libertad”.

De esta forma comenzó el mensaje enviado –desde el pabellón Guantánamo 2 del centro penitenciario La Joya– por el escritor panameño Rogelio Guerra Ávila, quien fue distinguido por La Miscelánea, en el género novela, en el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2022.

La noche del viernes 21 de octubre fue la entrega de estos premios en sus distintas categorías. Al anunciarse al ganador en el apartado de novela, su hijo, Eduardo Guerra, subió a la tarima del Teatro Nacional a recoger la distinción, de manos de la ministra de Cultura, Giselle González. Y, a solicitud del ganador, el escritor panameño Enrique Jaramillo Levi, leyó un mensaje enviado por él, como se dijo, desde la prisión.

Guerra Ávila compartió que los seis meses que ha estado preso –según lo leído por Jaramillo Levi– le han permitido valorar aún más la familia, las amistades, la libertad y, por supuesto, la escritura. ”En cada línea escrita he querido siempre invocar a las musas y testimoniar las historias de otros y los sueños y las fantasías propias”, narró.

Entrevista desde la prisión

La Miscelánea, novela ganadora del más importante premio de las letras del país, es una versión libre de lo que pudieron ser los días previos a la independencia de Panamá de España del 28 de noviembre de 1821. Así lo manifestó el propio escritor panameño, de 59 años de edad, en un escrito –con su puño y letra– dirigido a La Prensa, en atención a un cuestionario enviado tras conocerse del cuarto premio nacional Ricardo Miró que recibe a lo largo de su carrera literaria. En 1990 ya había sido distinguido en este concurso con su novela Cuando perecen las ruinas; en 2002 gana en la misma sección con El largo camino de regreso. Y, en 2016, es premiado por La puerta de arriba.

El verdadero protagonista de esta novela –explica Guerra Ávila– es el periódico La Miscelánea del Istmo, el primero en ser publicado en Panamá y que fue estandarte en la lucha nacionalista por la independencia.

La Miscelánea era en realidad un grupo de cinco cuentos que escribió el año pasado, los cuales decidió fusionar y hacer entonces una novela. “La escribí en tres semanas de trabajo arduo porque al estar desempleado disponía de un poco más de tiempo. Todo esto poco antes de ser privado de libertad”, dijo a La Prensa.

Para efectos de poder participar en la edición del concurso de este año, La Miscelánea fue inscrita por un amigo, Melquicedec González, a quien le dejó un instructivo detallado con los pasos a seguir para cumplir todos los requisitos.

Nacido en la ciudad de Panamá, el autor ha recibido distintos reconocimientos tanto nacionales e internacionales. En 2017 fue el ganador del premio de novela Joaquín Beleño de la Universidad de Panamá. También ganó el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán 2017-2018. En 2018 ganó el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán, así como también el Premio Sagitario Ediciones de Novela Corta con su obra Una corona con cantáridas.

”Conocer este triunfo me ha emocionado mucho y devuelto el optimismo de que pronto este trance pasará y volveré a ver a mis hijos”, expresó en sus respuestas.

Cuenta también que antes de ser privado de libertad estaba trabajando en dos nuevas novelas. “En los seis meses recluido ya tengo ideas y material para cuatro más (incluida mi historia personal, la que me trajo a este lugar). Además de un libro de cuentos y quizás una obra de teatro”, agregó.

Por lo pronto, dice que en la cárcel “solo tengo tiempo para recoger ideas en los cuadernos que tengo y no escribir como tal porque las condiciones no se prestan para eso. Eso sí, por dicha este pabellón es una mina de historias humanas que he ido recogiendo para alguna vez contarlas”.

Adelanta también que pretende participar en cuanta actividad de promoción cultural y literaria se dé, tanto dentro como fuera de Panamá.

Guerra Ávila, quien a través de su defensa está solicitando un cambio de medida por trabajo comunitario, exhortó a los nuevos escritores a que “lean mucho y saquen adelante sus sueños, que si caen, vuelvan a levantarse con la cara en alto”.

En el mensaje leído por Jaramillo Levi, profundizó aún más y afirmó: “Ricardo Miró estaría orgulloso de nuestro avance. El premio de este año es muy especial, lo tomo con honores y humildad, sabiendo ahora que todo el esfuerzo no ha sido en vano”.

La noche del viernes pasado, en unos comentarios finales, Jaramillo Levi resaltó la manera en la que se le concedió el galardón nacional a Guerra Ávila, “un escritor encarcelado”, sin que el jurado del concurso Ricardo Miró supiera quién recibía la distinción. ”Es un hecho único en nuestra historia literaria, un acontecimiento que no debe olvidarse”, enfatizó.

