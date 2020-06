Un precandidato a presidir el Barça propone usar la fábrica de Nissan para hacer las camisetas bajo la ‘marca Cataluña’ en lugar de Nike

Sin embargo, aunque no se use de manera pública para hacer política, Farré sí considera que la presencia de Cataluña es clave en el ADN culé. “ El patrocinador de la camiseta del Barça debe ser la marca Cataluña . Cataluña necesita que se la conozca en el mundo y no hay ningún embajador mejor en este sentido que el Barça”, tercia.

“El Barça es transversal y no creo que se tenga que utilizar para hacer política. Aunque todos sabemos cuáles son los orígenes del Barça y lo que ha representado siempre. El club debe dar apoyo en proporción a lo que ocurra en el país, pero nada más. No es una herramienta política “, asegura en una entrevista en EFE.

