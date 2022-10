un portátil androide y muy capaz

El teclado es de gran calidad y, como no podía ser de otra manera en un equipo de Google, cuenta con una tecla dedicada específicamente a la búsqueda y diversos accesos directos muy útiles en el día a día. El ‘trackpad’ funciona muy bien pero no es tan grande como el de un Macbook.

Sin embargo, el Flex 5 no es un dispositivo pensado para jugar. Algunos de los títulos de Google Play directamente no funcionan y los que sí que lo hacen, están diseñados para ser disfrutados y manejados en pantallas de pequeño tamaño.

