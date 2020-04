Un policía de California pega puñetazos a un niño de 14 años mientras lo detiene por haberse comprado cigarrillos

“Era 10 veces más grande que el niño”, declaró Tanya Faison, la fundadora de Black Lives Matter Sacramento, a ‘The Guardian’. “Estaba armado, era enorme. El chico era diminuto y estaba claramente tratando de proteger su rostr o. No hay nada que un chico desarmado de 14 años pueda hacer para justificar las acciones del agente”. Desde la sede del movimiento en Sacramento, convocaron una rueda de prensa en apoyo a los familiares del adolescente y para presentar una serie de demandas que exigen a la Policía de la región, con el objetivo de que esta tipo de acciones no pasen desapercibidas sin ningún tipo de consecuencias.

You May Also Like