Un planeta herido que reclama acción

En el cierre del evento del año pasado, celebrado en Chiriquí, el empresario Felipe Rodríguez hacía pública su esperanza de que sus colegas empezaran a entender el concepto de desarrollo sostenible. “Nosotros podemos hacer negocios teniendo conciencia de que hay elementos que cuidar, respetar la propia sociedad y el ambiente en un equilibrio. Si no pensamos de esa manera, no estamos contribuyendo al futuro de las generaciones que nos van a suceder”.

Impactante es igualmente el documental A life on our Planet que puede verse en la plataforma Netflix, en el que el curtido divulgador naturalista inglés, David Attenborough, muestra y explica con gran elocuencia y sentimiento, lo que le hemos hecho al planeta, y las consecuencias que eso tiene y tendrá para los seres humanos.

