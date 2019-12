Un plan nacional contra la contaminación de los mares

Además, instó a la ciudadanía a no arrojar basura ni en los ríos ni en las playas, a no verter aguas residuales sin tratamiento y contrarrestar la contaminación química e industrial.

“Se trata de una cruzada por la vida, porque las consecuencias que trae este problema tienen no solo un alcance ambiental, sino también económico, sanitario y social. Hay una interrelación entre los ecosistemas marinos y terrestres, y los daños que este flagelo trae aparejado no solamente afecta la fauna y flora, sino también la vida humana”, advirtió la activista.

