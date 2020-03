Un perro vuelve a caminar después de ser abandonado y rociado con ácido

Según los vídeos que sus actuales dueños han publicado en las redes sociales, el cariñoso animal ha vuelto a correr feliz . La energía que desborda ha llevado a que muchos usuarios, cuenta la dueña, contacten con ella. “Incluso hemos hecho amistad con una mujer que me contactó y ahora me ayuda de vez en cuando llevándose a caminar a Harry o cuidándole algunos días para que yo descanse”.

You May Also Like