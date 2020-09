Un perro se une a la familia. ¿Cómo debemos preparar su llegada y qué necesitamos?

Por último, si va a convivir más de una persona con el perro es importante que todos aprendan y estén en sintonía con las pautas de educación y las rutinas que se van a utilizar en su educación y adiestramiento (de nada sirve que uno no le deje subir al sofá y otro se lo consienta) y si hay niños pequeños explicarles cómo deben comportarse con el nuevo miembro de la familia para no atosigarle demasiado ni estresarle mientras se habitúa a su nuevo hogar .

El cachorro o perro adulto ya es un nuevo miembro de la familia y como tal necesita tener un espacio propio donde colocaremos su cama para que descanse cuando lo necesite , duerma por las noches o, sencillamente, se vaya con algún juguete a trastear. Hay que buscar un lugar tranquilo pero no aislado, que le haga sentir al can que forma parte de la vida familiar. La cama debe ser cómoda y tener en cuenta sus dimensiones y podemos complementarla con algún cojín y/o mantita.

