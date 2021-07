un periodista recupera la historia del ‘ángel’ de los prisioneros del Desastre

Narrado en primera persona, Basallo niega que el libro sea una novela: “Es una crónica periodística hecha de manera retrospectiva porque todo es rigurosamente cierto , no hay nada inventado”. Aunque sí reconoce que usó la primera persona para dar “más expresividad al retrato” y porque, “como le conocí, me quise poner en su pellejo”. El autor lo ve como “un gran reportaje”, donde fue cruzando los recuerdos de su abuelo con los de otros protagonistas, documentos de la época e investigaciones de historiadores.

“Fue después de su muerte cuando el tema me interesó de manera más extensa”, afirma Basallo. “Tuve la suerte de que viviera hasta los 90 y tantos, además escribió un escueto librito sobre su experiencia, aunque no se metía en los temas más turbios por la censura militar”. Eso sirvió a Basallo nieto como un punto de partida que le llevó a su hoja de servicio, a libros, declaraciones de otros prisioneros, que le sirvieron para reconstruir el desastre desde el punto de vista de los 500 españoles que fueron capturados.

