un patito feo muy rentable

Borrego ha pisado el acelerador y no tiene intención de parar. Cuenta y no acaba sobre sus excompañeros de tertulia sabiendo que la réplica le regalará minutos de gloria televisiva . Sin embargo, nada explica de su primer y complicado matrimonio con Francisco Almoguera, con el que acabó envuelta en demandas y juicios de temática familiar.

Aunque para muchos Carmen habla muy por encima de sus posibilidades, lo cierto es que ha aprendido pronto a sacar partido de esos asuntos íntimos que lindan entre lo almodovariano y lo berlanguiano. No tiene filtros ni esconde sus pecuniarias intenciones. Vende con misma destreza tanto sus vergüenzas como las de su familia . No ha tenido mala maestra, pues desde que la matriarca descubrió que poniendo precio a los temas de alcoba se podía vivir mejor, no hay quien la frene.

