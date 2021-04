Un patinete eléctrico por menos de 330 euros, la oferta de Cecotec para los que quieren conquistar la ciudad

Aunque se trata de un vehículo personal y de una buena alternativa a los medios tradicionales, su uso exige responsabilidad y buenas prácticas, algo que empieza por la compra de un buen modelo, a no ser que optemos por las propuestas de sharing. De hecho, este servicio de compartir patinete puede ser un buen primer paso para tomar contacto con este tipo de vehículos y comprobar así si están hechos para nosotros. Así que, una vez decidido que queremos tener el nuestro propio, debemos apostar por un modelo que nos garantice que no rebasa la velocidad permitida y que cuenta con los sistemas de seguridad esenciales para circular.

