Un paso a favor de la metodología del diálogo

Se decidió establecer un porcentaje relativo y no una cantidad específica de personas, al no tener certeza de la cantidad de organizaciones que continúan en el diálogo.

“Vemos con preocupación el descrédito que se le ha querido dar al diálogo. No estar aquí es tratar de boicotear lo que se está haciendo. No estar sentado solo incita a que el sistema siga igual o nos impongan medidas. No sentarse a hablar de este tema es un golpe a los jubilados, a los que esperan retirarse dignamente y a los jóvenes. Retirarse es la opción fácil”, dijo Juan Carlos Julio, representante del Movimiento Jóvenes por Panamá.

No se respetó el orden en la sala y las intervenciones de cada participante eran extensas a pesar de que hay un tiempo determinado. Todo esto enmarcado en las diferencia de criterios en cuanto al quórum sobre la base de las personas que estarán o no en el debate.

Pero, después de más de cuatro horas de discusión, el facilitador del diálogo, Joaquín Villar, advirtió dos cosas fundamentales; que las agrupaciones no se habían retirado formalmente del diálogo y que no se debía someter a votación un nuevo quórum que invalidara la decisión tomada por votación desde el pasado miércoles.

La duda surgió luego de que algunos de los participantes advirtieran que ya no son 27 sino 22 los representantes sentados en la plenaria, considerando que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y los gremios magisteriales se habían levantado de la mesa, mientras que la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) no había nombrado a su representante.

