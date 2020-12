Un pasajero con síntomas de coronavirus muere en pleno vuelo y ahora buscan a otras 179 personas que iban en el avión

Según TMZ, que cita a fuentes de la compañía aérea, el pasajero declaró que no había sido diagnosticado de Covid-19 y que no tenía síntomas relacionados, pero las fuentes citadas aseguran que durante la emergencia se escuchó a la esposa del hombre decir que su marido sí tenía síntomas relacionados con el coronavirus, incluidos la pérdida del gusto y el olfato.

