Un parque interactivo | La Prensa Panamá

La primera dama, Yazmín Colón de Cortizo, expresó su satisfacción por el proyecto, ya que “se hizo realidad un sueño”. “Llevo una vida caminando en este parque. Una vida viniendo acompañada con amigas echando cuentos, caminando, y también he venido sola en momentos de tristeza e inclusive en momentos de depresión, llorando, y he encontrado cobijo, sombra y esperanza en esta naturaleza”, contó Colón de Cortizo.

You May Also Like