Un paracaidista del ejército británico aterriza, desde 4.500 metros de altura, en la cocina de una mujer en California

Pero, además, el paracaidista no solo consiguió salvar su vida después de perder en un salto de más de 4.500 metros de altura, sino que consiguió hacerlo en un aterrizaje en el que le causó el mínimo daño posible a la casa. “Atravesó el techo y las vigas, pero no hay más daños en la casa. Es asombroso. Es solo el techo y la placa de yeso. Pero nada en las encimeras, los electrodomésticos, nada” dijo Linda Sallady, la madre del dueño de la casa.

Varios vecinos vieron al soldado dando vueltas en el aire hasta que consiguió aterrizar aparatosamente en medio de la cocina de una de las casas de la localidad. Los vecinos corrieron a la casa y, según cuenta una de ellas, Rose Martin, al canal de televisión KSBY que, en cuanto lo vio, corrió “para asegurarme de que estaba bien y lo revisé y tenía los ojos abiertos, pero no estaba seguro de si tenía alguna lesión. No quería que nadie lo moviera ”

