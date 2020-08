Un país artificialmente inteligente | La Prensa Panamá

El caso Guayaquil es un ejemplo de alternativas de como diseñar la respuesta, sin menosprecio de la experiencia; debe haber una solución integral de corte nacional hecha a lo panameño, aunque pequeños e imperceptibles cambios nos indican que algo está pasando del imaginario colectivo a la acción en “Todo Panamá” . Un estudio reciente daba a Panamá una calificación de 5.1 en el índice de preparación gubernamental para la inteligencia artificial de Oxford Insights & International Development Research Centre, colocando a nuestro país en la octava posición de la región; no obstante, según el estudio, el país no tenía una estrategia.

De acuerdo con datos de The Nature Conservancy (TNC), cada año se queman o talan alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques en el mundo, mientras que en Panamá, una cifra nada despreciable, según el Ministerio de Ambiente, entre 2012 y 2019, se perdieron más de 56 mil hectáreas, a un ritmo de 8 mil por año. Por un efecto de supervivencia colectiva o por eco analfabetismo, este bien menor en el bolsillo de unos pocos, produce un mal mayor en la sociedad con ciudadanos que parecen no notarlo, y como dice el Informe Estado de la Nación 2019 (EN), porque la democracia no trae consigo más demócratas.

La pandemia nos ha afectado a todos y todas. Pero este efecto mórbido que recorre como un flagelo el mundo entero, no es una crisis ecológica, si no ecosistémica y socialmente generada. Fuera del entretenido campo de las teorías conspirativas, si buscamos la causa en la naturaleza, podemos descubrir que esta pandemia, tiene muchas manifestaciones, pero su causa primaria está en la pobre relación que como seres humanos establecemos con el medio natural.

