Un nuevo método puede detectar el cáncer de boca de forma rápida y fácil

El cáncer de boca es una forma relativamente común de esta enfermedad que en muchos casos está íntimamente ligada al hábito del tabaquismo. Como sucede con la mayoría de tumores en cualquier parte del cuerpo, la detección precoz es una prioridad médica, ya que mejora con mucho el pronóstico del paciente.

Sólo requiere una muestra de saliva

Ahora, un grupo de investigadores adscritos a la Universidad de Florida (Estados Unidos) y a la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung (Taiwán) ha desarrollado un biosensor manual que, dicen, permite a los profesionales sanitarios detectar de manera rápida y precisa el cáncer de la cavidad oral.

Según exponen en el artículo científico al respecto, publicado en el medio académico Journal of the Vacuum Science & Technology B. se trata de una tecnología que, aunque no está aún lista para su uso clínico, una vez que termine de desarrollarse podrá adaptarse además a la detección de otras formas de cáncer.





El dispositivo emplea una serie de anticuerpos sensibles a a proteínas que están presentes en las lesiones propias de los cánceres de boca, dispuestos en unos electrodos sobre los que se vierte el fluido a testar (en este caso, saliva). De esta forma, los electrodos son capaces de detectar eléctricamente la presencia de estas proteínas, y un circuito integrado traduce ese input a números en una pantalla.

Mayor sensibilidad que los sistemas actuales

Así, el sensor es capaz de detectar la presencia de lesiones cancerosas de manera rápida, sencilla y poco invasiva para el paciente. Además de ello, subrayan los desarrolladores, su sensibilidad es mayor que los test empleados actualmente en los laboratorios y su coste de fabricación es relativamente reducido.

Con todo, para que la presencia de este sistema en las clínicas pueda convertirse en una realidad, el siguiente paso es realizar pruebas obtenidas con muestras reales de pacientes (hasta ahora, sólo se ha probado con muestras fabricadas en laboratorio) y comparar su rendimiento frente a los métodos actuales.





Sin embargo, una vez que esto se lleve a cabo podría dotar a las clínicas de una forma rápida y barata de realizar pruebas preliminares a aquellos pacientes que puedan mostrar signos de cáncer en la cavidad oral, además de que la tecnología de sensores empleada podría adaptarse a la detección de proteínas presentes en otras clases de cáncer.

Referencias

Minghan Xian, Jenna L. Stephany, Chan-Wen Chiu, Chao-Ching Chiang, Fan Ren, Cheng-Tse Tsai, Siang-Sin Shan, Yu-Te Liao, Josephine F. Esquivel-Upshaw, and Stephen J. Pearton. High sensitivity CIP2A detection for oral cancer using a rapid transistor-based biosensor module. Journal of Vacuum Science & Technology B (2023). DOI: https://doi.org/10.1116/6.0002175