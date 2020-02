Un ‘nuevo’ Johan llama la atención de los Bravos

Otro que cambió que reportó The Athletic es que por primera vez en su carrera no estará utilizando la figura de un traductor para una entrevista.

“Le dije que vi un vídeo en que se le ve pegándole a una llanta grande y no se le movió un pelo”, agregó Snitker en broma, refiriéndose al look siempre peinado del panameño. “Se nota que está trabajando fuerte y esperemos que venga como llegó el año pasado cuando regresó de Triple A, que estaba muy bien”, indicó Snitker.

You May Also Like