Un nuevo estudio confirma que el ibuprofeno no empeora el pronóstico de la Covid-19

“Teniendo en cuenta la evidencia disponible, no hay razón para retirar el uso bien indicado de AINE durante la pandemia de SARS-CoV-2. Sin embargo, siempre deben tenerse en cuenta los efectos adversos bien establecidos de los AINE, en particular sus efectos renales, gastrointestinales y cardiovasculares, y los AINE deben usarse en la dosis más baja posible durante el menor tiempo posible para todos los pacientes”, han zanjado los expertos.

El uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE), como el ibuprofeno y el diclofenaco, no está asociado con ningún efecto adverso en personas con Covid-19 , la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca, del Hospital Universitario de Aarhus y de la Agencia Danesa de Medicamentos.

