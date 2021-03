Un nuevo dilema relacionado con el virus para Biden: cómo manejar un inminente exceso de vacunas

© The New York Times

Siguen en marcha los ensayos clínicos para determinar qué vacunas funcionan para los niños y los adolescentes del país y lo más probable es que no concluyan exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, Moderna y Pfizer están esperando resultados provisionales para finales de la primavera sobre cómo funcionarían sus vacunas en los más de 30 millones de adolescentes del país. Pero, al menos Moderna, no espera resultados de niños menores de 12 años sino hasta después de que comience el año escolar del próximo otoño boreal .

Los funcionarios del gobierno de Biden que se inclinan a favor de llegar a la sobreabundancia en Estados Unidos aluden a las necesidades no resueltas y a la creciente incertidumbre: los niños y los adolescentes aún no están vacunados y nadie sabe si la inmunidad podría desaparecer ni cuándo sucedería esto, para lo cual tal vez se requerirían decenas de millones de dosis de refuerzo.

Una cuestión que tiene implicaciones importantes es si conservar, modificar o reorientar esos pedidos, no solo por lo que respecta a la labor del país para contener al virus, sino también a qué tan pronto se puede acabar con la pandemia. De las dosis de la vacuna administradas a nivel global, cerca de tres cuartas partes se han destinado a solo diez países. Al menos treinta países no han aplicado la vacuna a ni siquiera una sola persona.

