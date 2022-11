Un nuevo desafío como lanzador para el coclesano Ariel Jurado

Un nuevo desafío en su carrera como pelotero profesional afrontará el lanzador coclesano Ariel Jurado Jr., pues la próxima temporada jugará en la Liga de Corea del Sur (KBO, por sus siglas en inglés) con el equipo Kiwoon Heroes.

Ese equipo, actual subcampeón de la KBO, anunció la contratación de Jurado para la campaña del 2023. El acuerdo le generará al panameño 850 mil dólares de salario base más 150 mil dólares más en incentivos.

“Todavía no tengo suficiente información sobre Corea y la Liga KBO, pero he estado jugando al béisbol hasta ahora y siempre me he adaptado bien ante los desafíos”, comentó Jurado a la página web del club.

Jurado lanzó en las mayores con los Rangers y Mets.





