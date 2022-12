Un nuevo biomarcador puede permitir identificar hasta 14 tipos de cáncer a partir de un análisis de sangre

Francesco Gatto, Sinisa Bratulic, Angelo Limeta, Saeed Dabestani, Francesco Gatto. Noninvasive detection of any-stage cancer using free glycosaminoglycans. PNAS (2022). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2115328119.

Basándose en este principio, un grupo de investigadores ha publicado un artículo en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en el que informan sobre el potencial de un nuevo tipo de biomarcadores que podrían permitir próximamente detectar varios tipos de cáncer, hasta 14 mediante biopsia líquida.

Los científicos llevan décadas intentando encontrar maneras de diagnosticar el cáncer de manera cada vez más temprana. Y no es para menos, ya que detectar los tumores en sus primeras fases y especialmente cuando están localizados en un único lugar y aún no se han diseminado a otras partes del organismo mejora con mucho el pronóstico de los pacientes.

